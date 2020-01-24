Haberler » Güncel » Kaman ilçesinde en eski bilinen gazeteci Kemal Seyitgazioğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kaman ilçesinde en eski bilinen gazeteci Kemal Seyitgazioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bilinen en eski gazetecilerden bir tanesi olan Kemal Seyitgazioğlu (89) son yolculuğuna uğurlandı.

24.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:13Kaman ilçesinde en eski bilinen gazeteci Kemal Seyitgazioğlu, son yolculuğuna uğurlandı
'in ilçesinde bilinen en eski gazetecilerden bir tanesi olan Kemal Seyitgazioğlu (89) son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazı ardından Kaman ilçesi Cuma Mezarlığı'nda toprağa verilen Seyitgazioğlu için Çarşı Caminde helallik istendi. Cenaze namazına; AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ailesi katıldı. Merhum Kemal Seyitgazioğlu, Yeşil Kaman Gazetesinin kuruculuğunun yanı sıra kaya matbaasının sahibi ve Kırşehir Çiğdem Gazetesi ortaklarından Murat Seyitgazioğlu'nun da babasıydı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24  Kırşehir'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
17:24  Erdoğan: "(Libya) Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek.
17:24  Afrika Birliği Raportörü: "Batı, demokrasi kılıfıyla Afrika'nın iç işlerine karışıyor"
17:24  Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik...
17:23  Baroların 'Adalet Nöbeti', Antalya'da düzenlendi
24.01.2020 17:25:41