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Kaman kar yağışı ile beyaza büründü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü.

04.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:48Kaman kar yağışı ile beyaza büründü
'in ilçesinde kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü.

saatlerinde şiddetli soğuk Kaman ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçede cadde ve sokaklar büründü. Bölgede ilçe belediyesi de olumsuzluk oluşturacak durumlara karşı tedbir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgemizin batı kesimlerinde yer alan Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinden başlamak üzere, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ta da etkili olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı olacağı beklenmektedir. Buzlanma ve don olaylarına karşın dikkatli olunması gerekmektedir." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Sabah, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

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