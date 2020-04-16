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Kamança ustası Mark Eliyahu ile Fuat Güner düet yaptı

Doğu ve batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Mark Eliyahu, Fuat Güner ile seslendirdiği ilk Türkçe şarkısı "Nefes Yerine"yi sanatseverlerle buluşturacak.

16.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:24
Kamança ustası Mark Eliyahu ile Fuat Güner düet yaptı
Doğu ve batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Mark Eliyahu, Fuat Güner ile seslendirdiği ilk Türkçe şarkısı "Nefes Yerine"yi sanatseverlerle buluşturacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, karantinadan önce İstanbul 'un çeşitli mekanlarında çekilen klip, yarın yayınlanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eliyahu, Güner'le, TRT 2'de yayınlanan "Aramızda Müzik Var" programında tanıştıklarını belirterek, "Türkiye ve kültürü, benim için her zaman çok özeldi. Türk halkı, kültürü ve elbette müziğinden çok etkilendim. Son 5 yılda Türkiye'deki hayran kitlem büyüdü ve Türkiye'de çok zaman geçiriyorum.
İlk Türkçe şarkımı yapmak için doğru zamanı ve doğru kişiyi bekliyordum. Fuat Güner ile tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benimle bir bölüm çekmek istediklerinde buluştuk ve tanıştığımız ilk saniyeden itibaren iletişimimiz hiç kopmadı. Bu şarkıyı bestelediğimde, Fuat Güner'in yazacağı şarkı sözlerini duyabiliyordum, bu yüzden onunla iletişime geçtim. O da şarkıyı sevdi ve müziğe tam olarak uyan harika sözler yazdı. Bu şarkıda kendisi ile çalışmak, benim için büyük bir ayrıcalıktı ve asla unutamayacağım çok özel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.
Eliyahu, "Nefes Yerine" eserinin bağlantı, aşk ve uyanma duygularını içerdiğini aktararak, "Kalplerimizin en derin yerinden çıkarak doğdu, umarım sizin kalbinizin en derin noktasına da dokunmayı başarır. Gitmesine izin vermekten mutluluk duyuyorum ve şarkı şimdi sizindir. Dünyaya daha iyi zamanlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Fuat Güner, İstanbul, Türkiye, Güncel
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