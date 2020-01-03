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Kamboçya, BM yaptırımları uyarınca Kuzey Kore restoranlarını kapattı

Kamboçya'daki 6 Kuzey Kore restoranı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu ülkeye uygulanan yaptırımlar çerçevesinde kapatıldı.

03.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:26 Kamboçya, BM yaptırımları uyarınca Kuzey Kore restoranlarını kapattı
'daki 6 Kuzey Kore restoranı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu ülkeye uygulanan yaptırımlar çerçevesinde kapatıldı.
Kyodo ajansının haberine göre, Kamboçya Turizm Bakanlığı Sözcüsü Top Sopheak, üye devletlerin, yurt dışında para kazanan Kuzey Korelilerin iadesini gerektiren BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca, başkent Phnom Penh'deki 4 ve Siem Reap şehrindeki 2 Kuzey Kore restoranının geçen ay sonunda kapatıldığını belirtti.
Sopheak ayrıca Siem Reap şehrinde Kuzey Koreliler tarafından inşa edilerek 2015'te halka açılan ve çalışanları Kuzey Koreli olan bir panorama müzesinin de kapatıldığını bildirdi.
Kamboçya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Koy Kuong, restoranların ve müzenin kapatılmasıyla ülkede ticari faaliyet gösteren yaklaşık 300 Kuzey Korelinin Kamboçya'dan ayrıldığını ifade etti.
Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri BMGK tarafından ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Birleşmiş Milletler, Phnom Penh, Kuzey Kore, Kamboçya, Güncel

Kaynak: AA

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