26 Kasım 2018, 20:02
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Kamboçya'da 200'den Fazla Çinliye Gözaltı

Kamboçya

PHNOM Kamboçya'da polis, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 200'den fazla Çin vatandaşını gözaltına aldı.

PHNOM Kamboçya'da polis, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 200'den fazla Çin vatandaşını gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı Terörle ve Sınıraşan Suçlarla Mücadele Dairesi Direktörü Y Sok Khy, Takeo bölgesindeki 3 farklı köyden 36'sı kadın 235 Çinlinin, internet dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların aylar süren takibin ardından gerçekleştiğini belirten Y Sok Khy, şüphelilerin daha fazla sorgulama için başkent Phnom Penh'e gönderildiğini aktardı.

Y Sok Khy, şüphelilerin internet üzerinden yaptıkları telefon görüşmeleriyle Çin vatandaşlarına karşı işledikleri dolandırıcılık suçları nedeniyle Çin'e iade edileceğini kaydetti. Kamboçya,Çin Halk Cumhuriyeti
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:02