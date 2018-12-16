Kamboçya'da 3 Tondan Fazla Fil Dişi Ele Geçirildi

Kamboçya
'da terk edilmiş bir konteynerin içine saklanmış 3 tondan fazla fil dişi ele geçirildi.
Gümrük yetkilileri, alınan ihbar üzerine Phnom Penh
limanında terk edilmiş bir konteynere saklanmış 3,2 ton ağırlığında bin 26 parça fil dişine el konulduğunu açıkladı. Mozambik
'ten gönderilen fil dişlerinin, üçüncü bir ülkeye sevk edilmek üzere ülkeye sokulduğunu belirten yetkililer, fil dişlerinin limana temmuz ayında getirildiğini ancak bu hafta içinde bulunduğunu kaydetti.
Fil dişlerinin hangi ülkeye sevk edilmek üzere getirildiğine ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, Kamboçya'nın, fil dişi ticaretinde kaçakçılar tarafından yalnızca bir geçiş noktası olarak kullanıldığını söyledi.
Phnom Penh,Kamboçya
16 Aralık 2018 Pazar 15:25