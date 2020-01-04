Haberler » 3. Sayfa » Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü - Haberler

Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü

Kamboçya'da yapım aşamasında olan bir bina çöktü.

04.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:14 Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü
'da yapım aşamasında olan bir bina çöktü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Enkaz altında ise 23 kişinin olduğu belirtiliyor.

Emniyet müdürü Pen Dara tarafından verilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde bulunan Kep eyaletinde 7 katlı bir bina nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çöktü. Kamboçya Başbakanı Hun Sen de, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için şehre gideceğini açıkladı.

Yıkılan bina ise geçtiğimiz Haziran ayında Preah Sihanuk eyaletinde, benzer şekilde çöken ve en az 28 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle benzerlik gösteriyor. - PHNOM PENH

Kamboçya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:40   Haşdi Şabi iddiaları yalanladı: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna' - Haberler
09:34   İstanbul'da 208 operasyonda bin 669 örgüt üyesi ve yöneticisi yakalandı - Haberler
09:32   (Özel) Silahlı şahsın tekel bayisini soyduğu anlar kamerada - Haberler
09:30   (Özel) Hırsızlar bu sefer asansörlere dadandı - Haberler
09:19   Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor - Haberler
08:15   Bağdat'ta bir konvoya düzenlenen hava saldırısında 6 kişi öldürüldü - Haberler
06:32   İranlı üst düzey yetkili Amerikan televizyonuna konuştu: Bu açıkça bir savaş ilanıdır - Haberler
01:11   İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
00:51   Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Haberler
00:32   Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Haberler
4.01.2020 09:43:16