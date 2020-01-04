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Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü

Kamboçya'da yapım aşamasında olan bir bina çöktü.

04.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:20 Kamboçya'da bina çöktü: 10 ölü
'da yapım aşamasında olan bir bina çöktü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Enkaz altında ise 23 kişinin olduğu belirtiliyor.
Emniyet müdürü Pen Dara tarafından verilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde bulunan Kep eyaletinde 7 katlı bir bina nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çöktü. Kamboçya Başbakanı Hun Sen de, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için şehre gideceğini açıkladı.
Yıkılan bina ise geçtiğimiz Haziran ayında Preah Sihanuk eyaletinde, benzer şekilde çöken ve en az 28 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle benzerlik gösteriyor.
(Serkan Bayar/İHA)

Kamboçya, Güncel

Kaynak: İHA

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