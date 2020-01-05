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Kamboçya'da çöken binada ölü sayısı 24'e çıktı

KUALA Kamboçya'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.

05.01.2020 07:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 07:20 Kamboçya'da çöken binada ölü sayısı 24'e çıktı
KUALA 'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.
Yerel basına konuşan Kep Valisi Ken Satha, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 24 olduğunu, en az 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Vali Satha, bina enkazından çıkarılan yaralılardan 20'sinin hastaneye sevk edildiğini, 3 kişinin kurtarılma çabasının ise sürdüğünü bildirdi.
Kamboçya'nın güneyinde yer alan Kep kasabasında cuma günü çöken inşaatın enkazında 4 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, ölü sayısı dün 7'ye yükselmişti.
Polis teşkilatının internet sayfasından yapılan açıklamada, çöken binanın sahibi olan ve inşaat işçilerini kiralayan Kamboçyalı çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirilmişti.
İnşaat halindeki binanın en üst katına çimento döküldüğü sırada çöktüğü ileri sürülmüştü.
Sihanoukville kentinde geçen yıl haziranda inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 28 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Kamboçya, Güncel

Kaynak: AA

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