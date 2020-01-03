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Kamboçya'da inşaat halinde çöken binada 4 kişi öldü

PHNOM Kamboçya'nın güneyinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

03.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:16 Kamboçya'da inşaat halinde çöken binada 4 kişi öldü
PHNOM 'nın güneyinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Polis yetkilileri, başkent Phnom Penh'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasındaki 7 katlı binanın enkazı altında kalan 4 işçinin öldüğünü, 20 işçinin yaralandığını belirtti.
Enkaz altında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin kesin bilgi paylaşmayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
İnşaat halindeki binanın en üst katına çimento döküldüğü sırada çöktüğü ileri sürüldü.
Sihanoukville kentinde geçen yıl haziranda inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 28 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Phnom Penh, Kamboçya, Güncel

Kaynak: AA

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