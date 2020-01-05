Haberler » 3. Sayfa » Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Haberler

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

05.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:42 Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü
'da inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Kamboçya'nın liman kenti Kep'te bulunan inşaat halindeki 7 katlı beton bir binanın çökmesi sonucu işçilerin moloz altında kalmasıyla 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yetkililer kurtarma operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin 6'sının çocuk ve 14'ünün kadın olduğunu bildirirdi. Çocukların neden inşaat sahasında bulunduğuna dair herhangi bir bilgi ise verilmedi. Kep Valisi Ken Satha, inşaat halindeki binanın sahibi olan Kamboçyalı bir çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade etti. Kamboçya Başbakanı Hun Şen ise hiçbir yetkilinin kovulmayacağını belirterek, "Bina çökmeleri sadece Kamboçya'da değil, ABD de dahil olmak üzere başka yerlerde de gerçekleşiyor" dedi. - PHNOM PENH

Kamboçya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:03   İzmir'de bir düzensiz göçmen operasyonu daha - Haberler
13:01   Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu - Haberler
12:59   AK Parti Adana İl Başkanı Ay: "Belediyelerin tapu verme yetkisi yok" - Haberler
12:57   Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı - Haberler
12:56   Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap - Haberler
12:54   Peygamber soyundan geldiğini söyleyen kadın ve oğlu hakkında 121 yıl hapis istemi - Haberler
12:34   İranlı Bakan Azeri Cehromi: Trump, takım elbiseli bir teröristtir - Haberler
12:17   İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı - Haberler
12:04   Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Haberler
11:49   Son dakika: Donald Trump'ın tehditlerine İran Genelkurmay Başkanı'ndan cevap: Cesaretiniz yok - Haberler
5.01.2020 13:12:54