23.06.2019 09:56
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Kamboçya'da ölü sayısı 18'e yükseldi

Kamboçya

Kamboçya'da 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Kamboçya 'da 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de çöken 7 katlı inşaatın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, yaşanan faciada ölü sayısının 18'e yükseldiğini, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Çinli bir inşaat şirketine ait Kamboçyalı işçilerin çalıştığı konut projesi dün sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Gece boyunca süren çalışmalar kapsamında enkazın yaklaşık yüz 40'ının temizlendiği belirtildi. Enkaz altında kaç işçinin kaldığı ise henüz bilinmiyor.

Faciayla ilgili açılan soruşturma kapsamında, 3 şantiye şefi dahil 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. - PHNOM PENH
Kaynak: İHA
Güneydoğu Asya , Kamboçya , 3. Sayfa

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