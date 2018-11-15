Kamboçya Kızıl Kmer Liderlerine 40 Yıl Sonra Soykırım Yargılaması

Hun Sen hükümetinin müdahalesi, uzun süren yargı süreciyle çokça eleştirilen Kızıl Kmer mahkemesi Cuma günü Pol Pot
rejiminin hayatta kalan iki liderinin soykırım suçu işleyip işlemediğine karar verecek. Çok sayıda Kamboçyalı, 1975-79 yılları arasında idam edilen veya çok çalışmaktan, hastalıktan ve açlıktan ölen 1 milyon 700 bin Kamboçyalının hesabının sorulmasını bekliyor.
Bu yargılama güneydoğu Asya
ülkesi Kamboçya'nın dönüm noktası olarak görülürken, 40 yıldır iktidardan düşmüş olan Kızıl Kmer davasının bu kadar sürmesi büyük eleştiri aldı.
Başbakan Hun Sen'in hükümeti, başbakan dahil orta rütbeli kadroların yargıdan muaf tutulması için mahkemeye baskı yapmakla suçlandı.
Pol Pot yönetiminin başkan yardımcısı 92 yaşındaki Nuon Chea ve Pol Pot rejiminin devlet başkanı 87 yaşındaki Khieu Samphan Kamboçya Müslümanları ve Etnik Vietnamlılara soy kırım uygulama, mahpuslara, iş kamplarındaki işçilere karşı cürüm işleme, zorla evlendirme ve cinsel şiddet suçlarından yargılanıyor.
Nuon Chea ve Khieu Samphan 2014'deki ilk yargılamalarında Kzıl Kmerler'in tarım devrimi başlatırken Kamboçya şehirlerini zorla boşaltma ve insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum olmuştu.
16 Kasımda yapılacak yargılamanın asıl öneminin uluslararası toplumun gözünde Kamboçya'da soykırım uygulandığı erçeğini ortaya çıkarmak olduğuna dikkat çekildi.
Kamboçya Başbakanı Hun Sen eski bir Kızıl Kmer komutanı olup Vietnam'a sığınmış, 1979'da Kızıl Kmer rejiminin yıkılmasın yardım etmişti. Hun Sen, yeni bir yargılama fikrine itiraz etmiş ve böyle bir yargılamanın iç savaşa yol açabileceğini iddia etmişti.
Geçen ağusos ayında uluslararası soruşturma yargıcı Pol Pot rejiminin İç bölgesi genel sekreteri olan Ao An'ın soykırım suçlamasıyla yargılanmasını istemiş, mahkemenin Kamboçya'lı yargıcı davanın reddedilmesini istemişti. - PHNOM PENH
Pol Pot,Kamboçya
15 Kasım 2018 Perşembe 15:24