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Kamboçya: Kontrolsüz tahliye edilen gemide koronavirüs çıktı, yolcuların yeri bilinmiyor

Çin'den gelen yolcu gemisi koronavirüs riski nedeniyle beş ülke tarafından geri çevrilince Kamboçya’nın kabul ettiği gemideki yolculardan birinde sonradan Covid-19 virüsü tespit edildi.

19.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:05Kamboçya: Kontrolsüz tahliye edilen gemide koronavirüs çıktı, yolcuların yeri bilinmiyor
salgınından dolayı beş ülkenin geri çevirdiği yolcu gemisi 'ya demir attığında, gemide mahsur kalan 2 binden fazla kişi özgürlüğüne kavuştu. Yolcular arasında potansiyel Covid-19 taşıyıcılarının olduğu ortaya çıktığındaysa iş işten geçmişti.

'The Westerdam' adlı geminin operatörü olan Holland America Line yetkililerinin 'hastalık riski yok' açıklamasının ardından, 13 Şubat günü yolcuların karaya inmelerine izin çıktı. Aralarından 83 yaşındaki Amerikan bir kadında, Malezya'ya geçtiği sırada, havaalanındaki taramada Covid-19 teşhis edildi. Söz konusu kadın ve eşi karantinaya alındı.
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Koronavirüs, Kamboçya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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