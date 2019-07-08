08.07.2019 15:32
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Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar sokmaya çalışan Güney Koreliler gözaltına alındı

Kamboçya

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkeye yasa dışı şekilde 2,2 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon lira) sokmaya çalışan 2 Güney Koreli gözaltına alındı.

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkeye yasa dışı şekilde 2,2 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon lira) sokmaya çalışan 2 Güney Koreli gözaltına alındı.
Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, gerekli izne sahip olmadan Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar getiren 2 Güney Kore vatandaşının, Siem Reap Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.
Hong Kong'dan uçağa bindikleri belirlenen zanlıların sorgularının sürdüğü ve paraya el koyulduğu kaydedildi.
Kamboçya'da nisan ayında da yaklaşık 3 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon lira) sokmaya çalışan 3 Çin vatandaşı, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Zanlılar suçlu bulunmaları halinde 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Kaynak: AA
Güneydoğu Asya, Kamboçya, Güney, Güncel

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