Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması" Sonuçlandı

14 Aralık 2018 Cuma 12:35



14 Aralık 2018 Cuma 12:35

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının sonuçları Borsa İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde açıklandı.TSPB açıklamasına göre, "Bulmacalı Senaryo" konseptiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Açılış konuşmasını TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan'ın yaptığı ödül töreninde ilk 3'e girmeyi başaran yarışmacılara, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ödüllerini takdim etti.Türkiye'nin her bölgesinden katılımın olduğu yarışmanın başvuruları, TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, BirGün Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel ve Hürriyet Gazetesi Sinema ve Spor Yazarı Uğur Vardan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirdi.Düzenli para biriktirme, tasarruf etme ve planlı harcama temasına uygun olarak hazırlanan filmler arasından sıyrılarak ilk üçe giren filmlerin ve yönetmenlerin isimleri şöyle:1. Furkan Hasan Öztürk - Samaki, 12 bin 500 TL(Değerinde yatırım fonu), 2. Mert Buğra Gök – Pop-up Sermaye, 10 bin TL, 3. Selçuk Çağlayan – Benim Hikayem, 7 bin 500 TL, 4. Ahmet Hamdi Ünaldı – Riziko5. Deniz Çıkmaz – Sherlock, 6. Emre Kara – Tohum, 7. Hüseyin Kısat – Gelecek Yatırımla Şekillenir, 8. Kerim Teke – Barista, 9. Mert İnan – Hayatın Lezzeti, 10. Serkan Özyumşak - MasalAyrıca en başarılı 10 filmin sahibi, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazandı.