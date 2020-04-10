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Kamera kaydına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına neden olan sürücü Hüseyin Aytaç, trafik polislerinin mobese kaydını göstermesine rağmen yeşil ışıkta geçtiğini iddia etti.

10.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:57
Kamera kaydına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına neden olan sürücü Hüseyin Aytaç, trafik polislerinin mobese kaydını göstermesine rağmen yeşil ışıkta geçtiğini iddia etti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Manavgat Antbirlik kavşağında meydana geldi. Hüseyin Aytaç'nın kullandığı 20 BK 422 plakalı otomobille, Ali Güler'in kullandığı 07 AAS 634 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüseyin Aytaç'ın otomobili kavşakta yan yatarak durabildi. Can kaybı ya da yaralının olmadığı kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

POLİS MOBESE KAYDINI GÖSTERDİ

Trafik polislerine kazayı anlatan Hüseyin Aytaç, 'U' dönüşü yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Trafik polisinin birkaç kez "Sen yeşil ışıkta geçtiğine emin misin" sorusuna Aytaç, "Evet, yeşil ışıkta geçtim" dedi. Trafik polisi tarafından kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren mobese kayıtları cep telefonunda izletilen Hüseyin Aytaç, "Ama yeşil yandı bana. Hatta bekleme sürem de var benim. Bekledim aslında ben orada. Ben durdum çünkü burada, kavşağı tamamlarken ben durdum burada, yeşili bekledim" dedi.

Trafik polislerinin kazaya ilişkin tutanak tutmasının ardından araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Güncel
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