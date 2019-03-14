Kamera Şakasına Maruz Kalan Beckham, Kendi Heykelini Görünce Dondu Kaldı

İngiliz eski futbolcu David Beckham, komedyen James Corden'ın kamera şakasında neye uğradığını şaşırdı. Los Angeles Galaxy'nin maçlarını oynadığı Dignity Health Sports Park'a Beckham heykeli yapacağını öğrenen Corden, şaka hazırladı. Heykelin sahtesini yaptıran komedyen, ünlü ismin çenesini ve kalçasını büyüterek, sahte bir açılış düzenledi.

BECKHAM DONDU KALDI

Perde indirildiğinde neye uğradığını şaşıran Beckham, bir süre konuşamadı. Futbolcu, daha sonra, "Bu heykelle ilgili tek güzel şey saçı... Çocuklarım bunu görürse, ağlar" dedi.

Heykeli beğenmediği her halinden belli olan Beckham, durumun kamera şakası olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı.