Haberler » Güncel » KAMERADAKİ GASPÇI BAŞKA BİR MARKETİN KASİYERİ ÇIKTI - Haber

KAMERADAKİ GASPÇI BAŞKA BİR MARKETİN KASİYERİ ÇIKTI

İSTANBUL'da motosiklet kaskı ve silahla girdikleri markette gasp yapan 3 kişi yakalandı.

26.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:12KAMERADAKİ GASPÇI BAŞKA BİR MARKETİN KASİYERİ ÇIKTI

İSTANBUL'da motosiklet kaskı ve silahla girdikleri markette gasp yapan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin başka bir markette kasiyer olarak çalıştığı ortaya çıktı. Marketteki gasp anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

, Yeşilce mahallesi, Barbaros caddesi üzerine 8 Kasım'da meydana gelen olayda bir markete gelen silahlı ve motosiklet kasklı iki kişi, bir süre içerde dolaştıktan sonra ana kasanın bulunduğu bölüme yöneldi. İçerde bulunan çalışanı silahla etkisiz hale getiren şüpheliler kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı parayı alarak kaçtı.

Soygunun duyulmasının üzerinden harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin soygunun ardından yaklaşık 1 kilometre ilerde park ettikleri otomobile binerek uzaklaştığını tespit etti. Polis otomobilin plaka bilgilerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliğini tespit etti. 14 Kasım 2019 tarihinde  3 ayrı adrese yapılan operasyonda şüpheliler Kadafi Ö.(19), Celal K.(33) ile 17 yaşındaki E.Ö. gözaltına alındı.

SOYGUNCU BAŞKA BİR MARKETTE KASİYER OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Kadafi Ö.'nün başka bir markette kasiyer olarak çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin daha önceden tehdit ve hakaret suçlarından polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevkedildi. Kadafi Ö. ile Celal K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 yaşındaki E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Gaspçıların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Adliyeye sevkleri



Kağıthane, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18 EYÜPSULTAN VE SANCAKTEPE'DE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
15:18 Bakan Varank: 'Bozdoğan', ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı
15:18 Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da belirlenen yeni tüneller kapatıldı
15:18 Çarşamba'da kaçak sigara operasyonu
15:13 Minik öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi anlatıldı
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:31 Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:18:48