Kameradaki motosikletli kapkaççı yakaladı

Kameradaki motosikletli kapkaççı yakaladıGAZİANTEP'te, 2 kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve eşkali güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

22.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:37
Kameradaki motosikletli kapkaççı yakaladı
GAZİANTEP'te, 2 kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve eşkali güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Geçen hafta art arda yaşanan kapkaç olayları, Beydilli ve Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin cep telefonları motosikletli kişiler tarafından çalındı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin, eşkalleri belirlendi. Böylelikle kimlikleri saptanan şüphelilerden biri, yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen adı açıklanmayan şüpheli, tutuklandı. Polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Kameradaki motosikletli kapkaççı yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekstilkent, Güncel, Haber

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