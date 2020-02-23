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Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandıGAZİANTEP'te, 4 otomobil ile farklı araçlardan 4 plaka çaldığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

23.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:46
Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
GAZİANTEP'te, 4 otomobil ile farklı araçlardan 4 plaka çaldığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.
Merkez ve ilçelerinde 16 ve 22 Şubat tarihleri arasında 4 otomobil ve 4 araca ait plaka çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. İncelemede, hırsızlık olaylarını aynı kişilerin gerçekleştirdiği saptandı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan araçlardan bazıları parçalanmış olarak bulundu.
İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Şehitkamil, Şahinbey, Güncel

Kaynak: DHA


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