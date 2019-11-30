Haberler » Güncel » Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı - Haber

Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren zanlı, olaydan 3 gün sonra Kepez beldesinde yakalandı.

30.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:14Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren zanlı, olaydan 3 gün sonra beldesinde yakalandı.

Olay, 27 Kasım Çarşamba günü Biga ilçesi İstiklal Mahallesi Müçteba Şallı Sokak'ta meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, kasiyeri tehdit ederek, bir miktar parayı alıp kaçtı.Market çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.A. (23) olduğunu belirledi. Yapılan arama çalışmalarının ardından zanlı A.A., soygundan 3 gün sonra 'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.



Çanakkale, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:40 Mesut Urgancılar: "Beşiktaş'ın 143 davası bulunuyor"
12:39 Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
12:38 Mağdura mahkemesiz duruşma dönemi
12:38 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
12:38 Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı gözüne kestirdi
12:35 Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti
12:34 Adalet Bakanı Gül'den Büyükşehir'e ziyaret
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
11:07 Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
00:17 Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
30.11.2019 12:42:36