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Kameradaki silahlı soygunun 10 şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, maskeli ve silahlı 10 kişi, girdikleri akaryakıt istasyonundan 150 bin TL ve sigara çaldı.

28.09.2019 15:59Kameradaki silahlı soygunun 10 şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP'te, maskeli ve silahlı 10 kişi, girdikleri akaryakıt istasyonundan 150 bin TL ve sigara çaldı. Olay güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken, şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında, Barak Mahallesi Yeşilvadi bulvarında meydana geldi. Kiraladıkları araçla akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 10 kişi, ellerindeki av tüfeklerini çalışanlara doğrultup kasadaki 150 bin lira TL'yi ve bir miktar sigarayı alarak olay yerinden kaçtı. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının ve mobeselerin görüntülerini inceleyen ekipler, takip sonucu 4 şüpheliyi kiralık araçla kaçmaya çalışırken diğer 6 kişiyi ise belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskeli şüphelilerin kiraladıkları araçtan inerek silahlarını doğrulttukları çalışanları yere yatırması ve kasadaki paralar ile sigaraları alıp kaçması yer aldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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