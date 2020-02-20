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Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEPte, bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

20.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:23Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEPte, bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Merkez ilçesinde 4 ve 17 Şubat tarihlerinde 3 şüpheli, bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı. Girdikleri bir evden mont ve bazı eşyalar ile iş yerinden çelik jant çalan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Şahinbey, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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