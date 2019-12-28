Haberler » Güncel » Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haber

Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gece marketten para ve sigara çalan 2 kişiyi polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladı.

28.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:29 Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı

KÜTAHYA'nın ilçesinde, gece marketten para ve sigara çalan 2 kişiyi polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Saygılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete, kapıyı zorlayarak giren 2 kişi, kasada bulunan paraları ve raflardaki sigaraları alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen market sahibi G.Y., kapının açık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını fark edip, polise verdi. Gelen polis ekipleri, markette parmak izi incelemesi yaptıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlardan, şüphelilerin ilçede yaşayan Ş.Ç. ile yanına Ordu ilinden 3-4 gün önce geldiği belirlenen G.G. olduğu belirlendi. , şüphelileri, marketin kapısını açmakta kullandıkları malzemelerle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gediz, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:17   D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem - Haber
16:16   Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ceyhun Özer seçildi - Haber
16:16   Siirt'te 19 köy yolu ulaşıma açıldı - Haber
16:16   Kayseri, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek verdi - Haber
16:15   Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:18:08