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Kameradan belirlenen okulların korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, iki okulun bahçe duvarındaki demir korkulukları çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek polis ekiplerince yakalanan A.N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.07.2019 16:48 Kameradan belirlenen okulların korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, iki okulun bahçe duvarındaki demir korkulukları çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek polis ekiplerince yakalanan A.N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Şahinbey ilçesindeki 2 okulun bahçe duvarındaki demir korkulukların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin esneterek demir korkulukları yerinden çıkardığını ve ardından kamyonet ile götürdüğünü belirledi. Kamyonetin plakasının belirlenmesinin ardından polisler, şüphelinin A.N.G. olduğunu belirledi. A.N.G., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.N.G. emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Şahinbey, Polis, Güncel

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