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Kameradan belirlenerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, resmi kurum, ev ve depolardan hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

05.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:17
Kameradan belirlenerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, resmi kurum, ev ve depolardan hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Polisler, hırsızlığın meydana geldiği ev, depo ve bir kamu kurumuna ait kabloların çalınmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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