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Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandıGaziantep'te, kapkaç yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

09.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:59
Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı
'te, kapkaç yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım günü bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kapkaç şüphelisi 3 kişinin kimliği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin yapılan incelemede, benzer suçtan sabıkalı oldukları da belirlendi. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Öğretmenler Günü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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