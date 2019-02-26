Kameralı Kadınlar da 2.Kadın Yönetmenler Haftası'nda

Adını ilk kez 2018 Antalya Film Forum'da duyuran WMC – Women with Movie Cameras (Kameralı Kadınlar) platformu etkinlik kapsamında İzmir Devak Otel'de bir sunum düzenleyecek.

Kendileri de WMC üyesi olan 2.Kadın Yönetmenler Haftası'nın direktörleri Gülten Taranç ve Şebnem Vitrinel bu toplantının birincil amacının, çoğunluğu İstanbullu olan konuk yönetmenlerle İzmirli sinemacıları bir araya getirmek olduğunu söylüyorlar. "Sayımız az. Sayı azlığı, erkek meslektaşlarımız arasında kendiliğinden, doğal olarak gelişiyor gibi görünen işbirliği ve dayanışmanın bizim aramızda inşasını zorlaştırıyor. Yapmak istediğimiz şey, bir araya gelmemizi, ağ oluşturmamızı sağlayacak temeller atmak."

Kadınsı Görünmemek İçin Sete Kar Pantolonu İle Gitmek

WMC platformunun kurucusu yönetmen Burçak Üzen de benzer bir noktanın üzerinde duruyor. "Bir araya gelip konuştukça anlıyoruz ki, 'sadece benim başıma geliyor' diye düşündüğümüz birçok şey aslında genel bir tavrın sonucu. WMC'deki toplantılarımızda, kadınsı giyindiği için eleştirilen, küfür etmeye başlayınca sette lafı dinlenmeye başlanan, bakalım doğrusunu biliyor mu diye özellikle yanlış işler yapılarak teste tabii tutulan birçok kadın meslektaşımızın hikayelerini dinledik. Sadece Türkiye'de değil üstelik. WMC uluslararası bir yapı ve maalesef, diğer ülkelerde de durum çok iç açıcı değil."

2.Kadın Yönetmenler Haftası sırasında düzenlenecek olan WMC sunumu ve buluşma, mevcut durumla ilgili deneyimlerin paylaşılmasından daha yapıcı hedefler içeriyor. Kadın sinemacıların film yapma, proje geliştirme, finans kaynaklarını ve işbirliği olanaklarını arttırtmak bunlardan bazıları. İzmirli yönetmen Gülten Taranç, "İzmir, sinema açısından henüz potansiyelini hiç kullanamamış bir şehir. Konuşmak istediğimiz konulardan biri de bu; İzmir kadın sinemacılara neler sunabilir, burada neler yapabiliriz?"

Toplantı için İzmir'e gelecek olan Burçak Üzen, 2.Kadın Yönetmenler Haftası kapsamında, 5 Mart Salı günü Kadın Müzesinde, sinema eğitimini tamamladıktan sonra sektöre nasıl gireceğini merak eden öğrenciler için, "Okul Bitti, N'apıcam Şimdi?" başlıklı bir atölye çalışması yapacak.

Kaynak: Bültenler