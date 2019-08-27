Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı

- Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı Adana'da herkesin gözü önünde bisiklete binip çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandıADANA - Adana'da bir kişinin kaldırımdaki bisiklete binip çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

27.08.2019 10:18
Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı
- Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı
Adana'da herkesin gözü önünde bisiklete binip çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı
ADANA - Adana'da bir kişinin kaldırımdaki bisiklete binip çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı, uyruklu Said Meki bisikletini Karacaoğlun Caddesine bırakıp alışverişe gitti. Bu sırada bir kişi bisikletin yanına gelip etrafa bakındıktan sonra bisiklete binip olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Said Meki bir süre sonra dışarı çıktığında bisikletini göremeyince polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede zanlının Abidin D. olduğu belirlendi. Polis zanlının evini de tespit edip operasyonla zanlıyı yakaladı.
Emniyete getirilerek sorgulanan zanlının ifadesinde, "Param yok ihtiyacım var o yüzden çaldım. Tanımadığım bir kişiye 40 liraya sattım" dediği öne sürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı

Seyhan, Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:23   'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi
11:22   Pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı
11:21   Sındırgı'da dam küle döndü
11:17   137 düzensiz göçmen yakalandı
11:17   Sakarya'da tuzak ve tüfekle korunan kenevir tarlası bulundu
11:13   Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
11:12   Madrid'de şiddetli dolu yağışı ve sel felaketi