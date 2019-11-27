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Kamerayla poz veren Şeyma Subaşı'nın büyük görünen ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Her paylaştığı fotoğraf ve video ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, elinde kamerayla poz verip Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın fotoğrafta büyük görünen ayakları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

27.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:51

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla her daim gündem olan Şeyma Subaşı, bu sefer de ayaklarıyla takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu.

BİR DETAY HERKESİ RAHATSIZ ETTİ

'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, elinde kamerayla poz vererek takipçileriyle paylaştı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı Subaşı'nın "Hayatımın sonuna kadar meşgulüm" notuyla paylaştığı fotoğrafta olduğundan büyük çıkan ayaklarına taktı. Fotoğraflarında photoshop yaptığı söylenen Subaşı'nın bacaklarını uzatmak isterken ayaklarını büyüttüğü ileri sürüldü.

İşte Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına gelen bazı yorumlar:

"BİRİLERİ BEN SUSUYORUM DİYE BENİM ÜZERİMDEN REKLAMINI YAPIYOR"

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konu hakkında açıklama yapan Subaşı, "Böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor. Daha önce hakkımda ne söylerlerse susuyordum. Baktım ben sustukça, 'nasıl olsa Şeyma susuyor, biz de konuşalıma döndü iş. Onun için artık ben de susmayacağım. Artık hakkımda kim ne yalan yaparsa anında cevabını vereceğim" dedi.

Kamerayla poz veren Şeyma Subaşı'nın büyük görünen ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
ADA:bu kadın keşke hiç doğmasaydı
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3 0
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ONUR:bu kadına bir okadar gıcık bır okadarda hasta oluyorum
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2 0
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HAKAN:Habere bak çay demle söz konusu fotoğraf yok ortada :D
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18 1
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BÖYLE Mİ HABER YAPILIR:söz konusu fotoğraf nerede ?
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32 1
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GÜBRE:fotoğrafı habere gelirken yanımızda getiriyoruz
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34 0
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