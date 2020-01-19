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Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı (2)

SALDIRGAN 2 KARDEŞ YAKALANDIAlanya'da otomobilden ateş açarak, kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz'un başlarından yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi...

19.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:46Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı (2)

SALDIRGAN 2 KARDEŞ YAKALANDI

'da otomobilden ateş açarak, kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz'un başlarından yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin bulunduğu aracın plakasını belirledi. Antalya plakalı olduğu tespit edilen otomobil, yapılan takip sonrası Hocalar Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde ruhsatsız 9 milimetre tabanca ele geçirilirken, araçta bulunan H.A. ve T.A. kardeşler gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden H.A., savcılıkça serbest bırakılırken, ateş ettiği öğrenilen T.A. ise savcılığının tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Mustafa Ercan, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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