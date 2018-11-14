Kamerun'da 25 Ayrılıkçı Öldürüldü

Kamerun
'un kuzeybatısında bulunan Nkambe şehrinde çıkan çatışmalarda 25 ayrılıkçı öldürüldü.
Kamerun güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, ülkenin İngilizce'nin ağırlıklı olarak konuşulduğu kuzeybatı bölgesinde bulunan Nkambe şehrine bağlı Mbot köyünde çıkan çatışmalarda 25 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi. Kamerun'un başkenti Yaounde'deki güvenlik güçleri, "25 Amba Çocuğu üç çatışmada öldürüldü" açıklamasında bulundu.
Kamerun'un Ambazonia adı verilen İngilizce konuşulan iki bölgesinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl Kamerun'un bağımsızlığı için silahlı bir kampanya başlatan ayrılıkçılara Amba Çocukları deniliyor. Güvenlik kaynakları, ayrılıkçıların Nkambe'ye birkaç kilometre uzaklıktaki Mayo Binka'da bir okulda üs kurduklarını söyledi. İsmi açıklanmayan iki güvenlik görevlisi, askerlerin silahlı çatışmada herhangi bir kayıp vermediğini belirtti.
Kamerun nüfusunun yüzde 80'ini Fransızca konuşanlar oluştururken, diğer kısmını ise ülkenin kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde yoğunlaşan Anglofonlar oluşturuyor. Yıllardır uygulanan ayrımcılık nedeniyle özerklik isteyen Anglofonların bu isteğini merkezi hükümet reddetmişti. Radikaller 2017 yılında Anglofon hareketinde yükselişe geçerek uluslararası mecrada kabul edilmeyen bağımsız Ambazonia Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Radikaller daha sonra askerlere ve polislere saldırmış, okulları ve merkezi devletin sembolleri olarak görülen diğer binaları yakmıştı. Hükümet
bunun üzerine acımasız bir saldırı başlatmıştı.
Uluslararası Kriz Grubu (ICG), bu ay hazırladığı raporda iki bölgede yaşanan çatışmalarda 450 ila 500 arasında sivil, 185 güvenlik mensubu ve yüzlerce silahlı ayrılıkçının öldüğünü bildirdi. Raporda, ülkedeki çatışmaların iç savaşa doğru gittiği belirtildi.
Birleşmiş Milleter'in (BM
) mülteci kuruluşu OCHA'nın Eylül
raporunda ise, Anglofon bölgelerinde toplam 437 bin kişinin yerlerinden edildiği, 27 bin kişinin ise Nijerya
'ya göç ettiği bildirildi. - YAOUNDE
Kamerun
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:41