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Kamerun'da ayrılıkçılar bir köyün imamı ve kabile şefini öldürdü

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde, ayrılıkçıların saldırısında bir imam ve kabile şefi hayatını kaybetti.

14.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:28
Kamerun'da ayrılıkçılar bir köyün imamı ve kabile şefini öldürdü
Kamerun 'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde, ayrılıkçıların saldırısında bir imam ve kabile şefi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, bölgenin Bui bölgesindeki Tadu köyüne Anglofon ayrılıkçılar saldırı düzenledi.
Saldırıda köy imamı ve kabile şefi yaşamını yitirirken ve çok sayıda köylü de yaralandı.
Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique, basına yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların, köy halkının geçen hafta liderlerini öldürmesi üzerine misilleme yaptığını söyledi.
Ordudan yapılan açıklamada da saldırganların yakalanması için köye güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedildi.
Anglofon krizi
Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.
Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.
Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kamerun, Güncel
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