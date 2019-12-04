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Kamerun'da Boko Haram saldırıları: 7 ölü

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın Uzak Kuzey eyaletindeki köylere saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti.

04.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48Kamerun'da Boko Haram saldırıları: 7 ölü
'da terör örgütü Boko Haram'ın Uzak Kuzey eyaletindeki köylere saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri pazartesiden bu yana Mayo Sava bölgesindeki Zangola, Kochtrehe ve Yegoua köylerine saldırdı.
Köylerden erzak ve giysi gasbeden teröristler, 7 sivili öldürdü, 4'ünü de yaraladı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün Ocak 2019 tarihli raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

Boko Haram, Kamerun, Güncel

Kaynak: AA

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