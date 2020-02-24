Haberler » Güncel » Kamerun'da iç çatışmalardan kaçan 36 bin kişi Nijerya'ya sığındı - Haber

Kamerun'da iç çatışmalardan kaçan 36 bin kişi Nijerya'ya sığındı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki çatışmalardan kaçan 36 bin Kamerunlu, Nijerya'nın güneyindeki Cross River eyaletine sığındı.

24.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:20Kamerun'da iç çatışmalardan kaçan 36 bin kişi Nijerya'ya sığındı
'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki çatışmalardan kaçan 36 bin Kamerunlu, 'nın güneyindeki Cross River eyaletine sığındı.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Cross River Eyaleti Genel Direktörü Princewill , basına yaptığı açıklamada, Anglofon bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle Cross River eyaletinin 6 bölgesine 36 bin Kamerunlunun sığındığını belirtti.
Ayim, bu mültecilerin sayısının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Mülteciler Ulusal Komisyonu tarafından kayıt altına alındığını belirterek, Nijerya'ya sığınanların sayısının gittikçe arttığını ifade etti.
Anglofon krizi
Kamerun'da hükumetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından Aralık 2016'da gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi doğmuştu.
Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kamerun, Nijerya, Ayim, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 19:55:32