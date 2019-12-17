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Kamerun'da kilisenin bağış kutusundaki 8 milyon CFA frangı çalındı

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki en büyük ve tarihi kilisede ayin sırasında yapılan silahlı soygunda 8 milyon CFA frangının (yaklaşık 80 bin Türk lirası) çalındığı bildirildi.

17.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:52Kamerun'da kilisenin bağış kutusundaki 8 milyon CFA frangı çalındı
'un başkenti Yaounde'deki en büyük ve tarihi kilisede ayin sırasında yapılan silahlı soygunda 8 milyon CFA frangının (yaklaşık 80 bin Türk lirası) çalındığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, sabah ayini sırasında tarihi Notre Dame de Victoire Katolik kilisesine giren soyguncular, bağış kutusu sorumlusunun ellerini bağladıktan sonra bağış kutusundaki paraları alarak kayıplara karıştı.
Kilisedekilerin ayine konsantre olduğu, bu nedenle soygunu fark etmediği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamerun, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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