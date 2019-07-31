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Kamerun'da okyanusta mahsur kalan 106 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Kamerun'un güneyindeki kıyı kenti Kribi'de, Atlas Okyanusu'nda mahsur kalan 106 göçmenin bulunduğu teknenin kurtarıldığı bildirildi.

31.07.2019 13:03 Kamerun'da okyanusta mahsur kalan 106 kişi kurtarıldı
Batı Afrika ülkesi Kamerun'un güneyindeki kıyı kenti Kribi'de, Atlas Okyanusu'nda mahsur kalan 106 göçmenin bulunduğu teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Kribi'ye bağlı Ebodge beldesinde, Benin flaması taşıyan tekne, alabora olmak üzereyken deniz piyadeleri ve Ebodge halkı tarafından kurtarıldı.
Adının açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, insan kaçakçılarına ait teknede Togo, Benin, Nijerya ve Gana olmak üzere dört Batı Afrika ülkesinden 106 yolcunun bulunduğunu bildirdi.
Yetkili, yakıtı biten teknenin alabora olmak üzereyken kurtarıldığını, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Kurtarılan göçmenler, sınırdaki Kampo kentine gönderildi.

Atlas Okyanusu, Kamerun, Afrika, Benin, Güncel

Kaynak: AA

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