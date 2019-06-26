Kamerun'da sivilleri infazla suçlanan askerler yargılanacak

Kamerun
'da geçen yıl temmuz ayında yayılan videoda sivilleri infaz ettiği görülen 7 askerin yargı sürecinin yakın bir tarihte başlayacağı bildirildi.
Kamerun Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüntülerde ülkenin kuzeyindeki Yaounde kentinde 2014 yılında 2 kadını ve çocuklarını Boko Haram
militanı oldukları gerekçesiyle infaz etmekle suçlanan 7 askerin yakın zamanda yargılanacağı kaydedildi.
Duruşma tarihinin belirtilmediği açıklamada, askerlerin ortak cinayet, emre itaatsizlik, gerçekleri çarpıtmak ile suçlanacağı ifade edildi. Söz
konusu infazın videosu Temmuz 2018'de internette yayılmıştı. Ordu
, önce videonun düzmece olduğunu iddia etmiş, uluslararası basının infazın yerini ve tarihini teyit etmesinin ardından görüntülerdeki askerlerin sorgulanacağını duyurmuştu.