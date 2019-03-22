Kamerun'daki Anglofon Krizi

Kamerun
'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Güney-Batı bölgesinde 15 öğrencinin futbol antrenmanı sırasında kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, güneybatı bölgesindeki Buea Üniversitesinin futbol takımında oynayan 15 öğrencinin çarşamba günü antrenman sırasında kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olay sırasında stadyum yakınlarında bulunan 4'ü kadın, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişilerin savcılık sorgusu sürerken, kaçırılan öğrencilerden halen haber alınamıyor.
Yerel basında çarşamba günü çıkan haberlerde, Buea Üniversitesinin futbol takımında oynayan 4 futbolcunun antrenman sırasında kaçırıldığı belirtilmişti.
Anglofon krizi
Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da, bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya
'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Ordu
ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler
verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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Kaynak: AA