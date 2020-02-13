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Kamerun'dan Nijerya'ya sığınanların sayısı 60 bine ulaştı

Kamerun'un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 60 bin kişi Nijerya'ya sığındı.

13.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:00Kamerun'dan Nijerya'ya sığınanların sayısı 60 bine ulaştı
'un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 60 bin kişi 'ya sığındı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, ülkede geçen hafta sonu iki taraf arasında yaşanan şiddet olayları sonucunda Nijerya'ya sığınan Kamerunlu mültecilerin sayısının 60 bine ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, mültecilerin, bölgedeki akrabalarının yanına, okullara ve hastanelere yerleştirildiği kaydedildi.
BMMYK Nijerya Temsilci Yardımcısı Roger Hollo, yaptığı açıklamada, mülteciler için gıda, barınma ve sağlık alanında acil yardıma ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.
Kamerun hükümetinin, bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce kişi etkilenmişti.
BMMYK'ye göre, Kamerun'da devam eden çatışmaları nedeniyle ülkenin güneybatı ve kuzeybatı bölgelerinde yaklaşık 679 bin kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler, Kamerun, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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