25.06.2019 22:20
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Kamerun galibiyetle başladı

Kamerun galibiyetle başladı

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Kamerun, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Kamerun , Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Bu yıl Mısır 'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Kamerun ile Gine-Bissau, İsmailiye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazanan Kamerun, 3 puanla liderliğe yükseldi. Grubun diğer takımları Gana ve Benin ise bu akşam TSİ 23.00'de mücadele edecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mısır , Afrika , Gine , Kamerun , Güncel

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