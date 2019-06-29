29.06.2019 22:42
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Kamerun - Gana maçında gol sesi çıkmadı

Kamerun - Gana maçında gol sesi çıkmadı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Kamerun, Gana ile 0-0 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Kamerun , Gana ile 0-0 berabere kaldı.
F Grubu'nda lider Kamerun aldığı beraberlikle puanını 4'e yükseltirken Gana ise puanını 2'ye çıkardı. Kamerun ile Gana arasında oynanan karşılaşmada Kamerun'da sezonu Kayserispor 'da tamamlayan Jean Armel Kana-Biyik 90 dakika forma giyerken, Fenerbahçeli Carlos Kameni maçta forma şansı bulamadı. Gana'da ise geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Andre Ayew 87 dakika süre alırken, İstikbal Mobilya Kayserispor'un forvet oyuncusu Asamoah Gyan 78'inci dakikada oyuna dahil oldu. Trabzonsporlu Ekuban, Başakşehir'in savunma oyuncusu Joseph Attamah ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göztepe forması giyen Lumor Agbenyenu mücadelede forma giymedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Kayserispor , Afrika , Kamerun , Gana , Spor

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