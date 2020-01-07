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Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde pazarcılara saldırı: 12 ölü, 26 yaralı

Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde, Nijerya sınırı yakınlarında pazarcılara yönelik düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

07.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:06 Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde pazarcılara saldırı: 12 ölü, 26 yaralı
'un Uç Kuzey bölgesinde, sınırı yakınlarında pazarcılara yönelik düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Fotokol kenti ile Nijerya'nın Gambaru kentini birbirine bağlayan El Beig köprüsü üzerinde yerel satıcılara Gambaru'daki pazar dönüşü sırasında saldırı düzenlendi.
Güvenlik kaynakları saldırıda en az 12 kişinin öldüğünü 26 kişinin yaralandığını belirtti.
Ölü sayısının artabileceğini ifade eden kaynaklar, saldırının Boko Haram terör örgütünü işaret ettiğini kaydetti. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Fotokol, Boko Haram örgütünün Kamerun'da en çok saldırı gerçekleştirdiği kentlerin başında geliyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün Ocak 2019 tarihli raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

Nijerya, Kamerun, Güncel

Kaynak: AA

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