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Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, sarı lacivertli kulübe gittiği için pişmanlık yaşadığını itiraf etti.

04.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:52

İspanyol basınına konuşan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki file bekçisi, kariyeri ve hayatı boyunca aldığı kararlarda pişmanlık duymadığını ama seçme şansı olsaydı bir daha Fenerbahçe'yi tercih etmeyeceğini ve bu kararından duyduğu pişmanlığı anlattı.

İşte Kameni'nin açıklamaları;

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İÇİN GİTTİM"

"Genellikle hayatım boyunca aldığım kararlarda pişmanlık yaşamadım. Ancak eğer seçme şansım olsaydı Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gitmezdim. Fenerbahçe'ye gittiğimde şampiyonluk kazanmak, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim ama sonunda istediğim hiçbir şey olmadı. Hayat böyle.

"PARAYA ÖNCELİK VEREN BİRİ OLMADIM"

"Çocuklarım Türkiye'de mutlulardı ama İspanya'daki kadar değillerdi tabi. Döndüğümüz zaman bu fark edildi. Fenerbahçe'de sakatlığım zamanında kolay dönemlerim olmadı ama neyse ki hiçbir zaman paraya öncelik veren bir insan olmadım."

Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe’ye gittiğim için pişmanım
Etiketler: Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Haber
Yorumlar (11)
HABİB YİĞİTER: Hiç oynamadan al parayı bir de utanmadan pişmanım oynadığında kurtardığın bir maç yok fiyasko Balon un tekisin bir de konuşma sus
Cevap Yaz 0 2
KENAN: Bizde seni aldığımız için çok pişmanız
Cevap Yaz 2 14
SVS: İlk sezondan sonra karşılıklı fesh edip gitseydin o zaman kadroya bile alınmıyordun paranı aldın ki Fb den aldığın parayıda kimse vermemiştir sana
Cevap Yaz 1 15
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