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Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı.

16.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52

Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.

Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi.

820 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ, 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye 'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.

Kamerunlu Samuel Eto’o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak

Kaynak: AA

Etiketler: Samuel Eto, Türkiye, Spor
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