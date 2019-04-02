Kamil Bayram Çınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL SANCAKTEPE belediye başkan adayı olan Kamil Bayram Çınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SANCAKTEPE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Kamil Bayram Çınar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL SANCAKTEPE adayı Kamil Bayram Çınar kimdir? BTP İSTANBUL SANCAKTEPE adayı Kamil Bayram Çınar yüzde kaç oy aldı?

Kamil Bayram Çınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL SANCAKTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Kamil Bayram Çınar SANCAKTEPE ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. SANCAKTEPE ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Kamil Bayram Çınar adlı BTP adayı toplamda 448 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SANCAKTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.