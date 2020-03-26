Kamil Glik'in AS Monaco Formasıyla En İyi Golleri
AS Monaco'nun 2016 yaz transfer döneminde Torino FC'den kadrosuna kattığı Polonyalı stoper Kamil Glik'in Fransız ekibin formasıyla çıktığı maçlarda attığı en güzel golleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
AS Monaco'nun 2016 yaz transfer döneminde Torino FC'den kadrosuna kattığı Polonyalı stoper Kamil Glik'in Fransız ekibin formasıyla çıktığı maçlarda attığı en güzel golleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout