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Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor

Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

21.08.2019 15:14
Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor

Türkiye'nin köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

REKABET KURUMUNA YAPILAN BAŞVURU

Rekabet Kurumuna yapılan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" açıklaması yer aldı.

İşte o başvuru;

FLIXMOBILIY ŞİRKETİ

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.

Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor

Kamil Koç, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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