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Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı

Kamil Koç'u satın alan Alman FlixBus, otobüslerde kaldırdığı muavin ve ikram uygulamasını yolculardan gelen tepki ve talepler üzerine yeniden başlattı.

10.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:33

1926 yılından beri hizmet veren otobüs şirketi Kamil Koç, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye 'nin de içinde bulunduğu 30 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan Alman firması FlixBus'a satılmıştı. Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin ve ikram uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu.

KARARDAN GERİ DÖNÜLDÜ

Türkiye'ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepki ve talepler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda da "Rahat hatlar, host hizmeti ve ikram çeşitleriyle sizleri bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Etiketler : Kamil Koç, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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